Агент Шумакова: «Дедлайна нет. Главное – найти подходящую для Сергея команду. Пока все остается на стадии общения»

Агент Сергея Шумакова прокомментировал информацию о переговорах с «Локомотивом».
– Насколько верной является информация о переговорах с «Локомотивом»?
– Новостей по Сергею нет. Разговоры ведутся со всеми командами, которые нам могли бы быть интересны. Но все пока остается на стадии общения. Ничего конкретного нет.
– У вас есть какой-то дедлайн? Например, заключить контракт с клубом до октября.
– Никакого дедлайна нет. Главное – найти подходящую для Сергея команду, – сказал Шуми Бабаев.
Шумаков близок к переходу в «Локомотив». Но высшее руководство еще не одобрило трансфер