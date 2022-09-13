Агент Шумакова: «Дедлайна нет. Главное – найти подходящую для Сергея команду. Пока все остается на стадии общения»

Агент Сергея Шумакова прокомментировал информацию о переговорах с «Локомотивом».

– Насколько верной является информация о переговорах с «Локомотивом»?

– Новостей по Сергею нет. Разговоры ведутся со всеми командами, которые нам могли бы быть интересны. Но все пока остается на стадии общения. Ничего конкретного нет.

– У вас есть какой-то дедлайн? Например, заключить контракт с клубом до октября.

– Никакого дедлайна нет. Главное – найти подходящую для Сергея команду, – сказал .

Шумаков близок к переходу в «Локомотив». Но высшее руководство еще не одобрило трансфер