Кирилл Марченко: «КХЛ построена на пасе, позиционных атаках. А в НХЛ игра нацелена строго на ворота, без разницы, что с шайбой делать»

рассказал об отличиях КХЛ от .

– Назовите три основных отличия от НХЛ.

– КХЛ все равно больше построена на пасе, на позиционных атаках. Ты должен не просто шайбу в зону бросить, а завести ее, сохранить, поиграть с ней, покататься, создать какие-то моменты в зоне. Это позиционная игра – оборона и атака.

А в НХЛ игра нацелена строго на ворота. Все вперед, и без разницы, что с шайбой делать – отдать партнеру или просто куда-то кинуть. А если по-умному кинуть, то вообще хорошо. Может, создашь голевой момент.

Тут в НХЛ все быстрее. Приходится намного быстрее думать, соображать. Мне нравится, что здесь могу применить какие-то свои фишки, которые у меня проходили в КХЛ. Какие-то приемы и финты тут применять реально. Надо просто успевать, – сказал нападающий , ранее выступавший за СКА.