Билялетдинов про эмоциональность Радулова: «На него обижаться не надо. Такое поведение неуместно, но эмоции иногда перехлестывают»

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Зинэтула Билялетдинов прокомментировал эмоциональное поведение Александра Радулова.

«Конечно, такое поведение неуместно. Эмоции иногда перехлестывают, мы с ним ведем беседы об этом.

Но наши ребята привыкли к нему. Он же не только возмущается, когда соперник что-то сделает, он и при своих ошибках такой же.

На него обижаться не надо, он хороший спортсмен», – сказал Билялетдинов в эфире «Ак Барс Шоу». 

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