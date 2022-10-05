Билялетдинов про эмоциональность Радулова: «На него обижаться не надо. Такое поведение неуместно, но эмоции иногда перехлестывают»

прокомментировал эмоциональное поведение .

«Конечно, такое поведение неуместно. Эмоции иногда перехлестывают, мы с ним ведем беседы об этом.

Но наши ребята привыкли к нему. Он же не только возмущается, когда соперник что-то сделает, он и при своих ошибках такой же.

На него обижаться не надо, он хороший спортсмен», – сказал Билялетдинов в эфире «Ак Барс Шоу».