Ягр о продолжении карьеры: «У меня нет мотивации. Даже не хочется»

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Яромир Ягр признался, что у него сейчас нет мотивации играть в хоккей.

«На данный момент мое возвращение в состав «Кладно» не предвидится. Честно говоря, мне даже не хочется.

Только если «Зимняя хоккейная классика» в декабре 2022 года в Праге все-таки состоятся, мне, наверное, придется заставить себя сыграть.

Возможно, это даст мне толчок снова продолжить играть. Но, честно говоря, на данный момент у меня нет мотивации», – сказал 50-летний владелец «Кладно».

В нынешнем сезоне Ягр не провел ни одного матча за «Кладно». В прошлом сезоне чешский нападающий сыграл 48 матчей в общей сложности.

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