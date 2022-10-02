Ягр о продолжении карьеры: «У меня нет мотивации. Даже не хочется»

признался, что у него сейчас нет мотивации играть в хоккей.

«На данный момент мое возвращение в состав «Кладно» не предвидится. Честно говоря, мне даже не хочется.

Только если «Зимняя хоккейная классика» в декабре 2022 года в Праге все-таки состоятся, мне, наверное, придется заставить себя сыграть.

Возможно, это даст мне толчок снова продолжить играть. Но, честно говоря, на данный момент у меня нет мотивации», – сказал 50-летний владелец .

В нынешнем сезоне Ягр не провел ни одного матча за «Кладно». В прошлом сезоне чешский нападающий сыграл 48 матчей в общей сложности.