КХЛ о посещаемости: «Люди привыкли смотреть матчи дома перед телевизором. Накладывают отпечаток и геополитические события»

В КХЛ прокомментировали посещаемость в первом месяце регулярного чемпионата.

– Как в лиге оценивают посещаемость в первом месяце регулярного чемпионата?

– Лига оценивает посещаемость в совокупности по итогам сезона, поэтому на данный момент говорить о каких-то выводах рано.

Турбулентность последних лет, начиная от и заканчивая другими событиями, не позволяет соотносить «яблоки с яблоками», поскольку каждый год параметры, обстоятельства, в которых проходит чемпионат, и базы для сравнения разные.

Да, КХЛ ежедневно фиксирует посещаемость матчей, сейчас она объективно не соответствует той, что была до пандемии, но надо понимать, что и лига, и клубы ведут серьезную работу для того, чтобы вернуть количество зрителей на доковидный уровень. Так, большинство клубов организуют большое количество активностей для болельщиков – красочные предматчевые шоу, семейные сектора, развлечения в фойе, детские комнаты и многое другое.

– С чем в лиге связывают уменьшение посещаемости, по сравнению с доковидным 2019 годом? Особенно на матчах в Москве.

– Во-первых, это психологический фактор, который возник во время пандемийных ограничений – два сезона перед зрителями ставились сложные условия посещения арен, где-то разрешенная заполняемость составляла всего 20%. В такой ситуации люди привыкли смотреть матчи не на трибунах, а дома перед телевизором в комфорте.

После такого продолжительного периода ограничений и призывов «не посещать массовые мероприятия» сложно быстро перенастроить аудиторию на активное посещение матчей. Накладывают отпечаток и геополитические события, некоторым в такой ситуации просто не до хоккея.

Сейчас от клубов требуются дополнительные механизмы анонсирования и промотирования матчей и мероприятий, многие из них активно включились в эту работу и стараются всеми силами и средствами привлекать аудиторию на трибуны.

– Ожидает ли лига увеличение посещаемости в следующие месяцы чемпионата?

– Загадывать сейчас не имеет смысла, поскольку обстановка меняется довольно быстро. Лига надеется, что количество зрителей на трибунах во всех городах присутствия КХЛ будет только расти. Хоккей объединяет, дарит всем – и игрокам, и болельщикам – положительные эмоции. Лига рассчитывает на позитивный сдвиг в этом направлении, – сообщили в пресс-службе КХЛ.

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