Кожевников о проблемах КХЛ с посещаемостью: «Не думаю, что это связано с общей ситуацией в стране. Уровень хоккея не растет, остается разделение команд на сильные и слабые»

считает, что низкая посещаемость хоккея вызвана разницей в уровне команд.

– Понравился ли вам первый месяц регулярного чемпионата ?

– Для меня самый главный показатель – болельщики, именно для них играло и выигрывало наше поколение. Надеюсь, что для них играют и пытаются выигрывать поколения нынешние.

Да, в сентябре хоккеисты подарили нам несколько очень приличных матчей. Но вы посмотрите на посещаемость! Если отбросить два сезона с пандемией, в нынешнем сезоне бьем антирекорды. Это больше всего огорчает.

Только Минск, Санкт-Петербург и теперь вот Омск с новой ареной собирают за десять тысяч зрителей, у большинства других городов проблемы. О чем тут говорить, если в Москве ЦСКА и СКА начинают главное дерби Запада с полупустыми трибунами? Честно говоря, меня это шокировало.

– В чем причины?

– Не думаю, что это связано с общей ситуацией в стране. Почему тот же Санкт-Петербург может привлечь болельщиков, а 15-миллионная Москва – нет?

Наверное, причина в том, что уровень хоккея в КХЛ не растет, остается разделение команд на сильные и слабые. Отсюда малая результативность и предсказуемость многих матчей.

– Получается, потолок и пол зарплат не работают?

– На бумаге вроде бы все работает, на льду – сомневаюсь. Сравните состав, например, лидеров Востока и – с составами аутсайдеров конференции и . Небо и земля! Пятое звено Казани с Лукояновым и Бурмистровым в том же Хабаровске было бы первым – и так далее по списку, – сказал двукратный олимпийский чемпион.