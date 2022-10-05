Овечкин о гонке за Гретцки: «Даже если останусь вторым, это тоже будет для меня очень почетно»

высказался о погоне за рекордом Уэйна Гретцки.

Капитан имеет на счету 780 заброшенных шайб в регулярных чемпионатах и является третьим снайпером в истории лиги. Впереди идут только Гретцки (894) и Горди Хоу (801).

– Саша, какие цели ставите на этот сезон?

– Самое главное, чтобы мы попали в плей-офф. Когда проходишь дальше, совсем другой сезон получается.

Впереди 82 игры – это достаточно тяжело, много травм и других нюансов. Так что главная задача – выйти в плей-офф, а там уже посмотрим.

– Всего 115 шайб отделяет вас от мирового рекорда Гретцки, который держится в НХЛ уже больше 25 лет. Часто думаете об этой цифре?

– 115 шайб – вроде бы не так много, но и немало. Поэтому буду делать все возможное. Если получится приблизиться и побить рекорд – это будет колоссальное достижение.

С другой стороны, даже если останусь вторым, это тоже для меня будет очень почетно, – сказал Овечкин.