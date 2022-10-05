«Член есть – изменяет 100%». Комик Краснова высказалась о мужчинах в эфире «Трактор ТВ», клуб удалил видео

Челябинский комик Наталья Краснова высказалась о мужской неверности в эфире «Трактор ТВ».

Перед домашним матчем «Трактора» с «Куньлунем» (28 сентября, 3:1) разговор в студии зашел о мужской неверности.

В выступлениях Красновой в качестве стендап-комика часто встречаются сюжеты об изменах.

Ведущая Елизавета Смолина спросила, как можно распознать неверность.

«У меня нет такой особой чуйки, но если перед вами мужчина, и у него есть рот, глаза, нос, то он стопудов неверный. Член есть – изменяет 100%», – ответила Краснова, указав при этом на второго ведущего – Юрия Жукова.

Видео с этим диалогом позже было удалено с YouTube.

«Краснова – гость студии. Берите коммент у гостьи – она была инициатором темы», – прокомментировали ситуацию в пресс-службе «Трактора».

Отметим, что в 2015 году, работая ивент-менеджером в «Тракторе», Краснова вышла замуж за американского защитника команды .

Впоследствии этот брак (второй для Красновой) распался. По словам 42-летней Натальи, ее третий муж младше ее на 16 лет.