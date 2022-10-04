Верба о драке с Педаном: «Мы с ним знакомы, он предложил сбросить перчатки. Мое самолюбие заиграло, хотя видел, что он по антропометрии гораздо больше»

прокомментировал драку с хоккеистом СКА Андреем Педаном.

– Недавно все видели ваш бой с Андреем Педаном.

– Мы с ним знакомы вообще, летом в одном ледовом дворце к сезону готовились. Но так случилось, что он, по моему мнению, применил против Саши Шевченко достаточно грязный силовой прием.

Плюс мы проигрывали с достаточно крупным счетом, эмоции захлестнули. После силового приема я к нему подъехал, а он предложил сбросить перчатки.

Мое самолюбие заиграло, я не отказался, хотя видел, что он по антропометрии гораздо больше. Но, как уже говорил ранее, такое бывает, ничего страшного.

– Вы знали, что он много дрался в Северной Америке? В целом, можно сказать, Андрей является бойцом-профессионалом.

– Я прекрасно знаю его бэкграунд, человек играл в НХЛ.

Я драки конкретно с кем-то на льду не ищу, но если хоккейные законы и постулаты вынуждают это делать, всегда готов защитить партнера и постоять за себя. Наша команда никого не боится, соперник должен это понимать, – сказал нападающий .

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