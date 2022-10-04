Светлов о нестабильности ЦСКА: «Не совсем хватило нагрузок на предсезонке, может. Или им более интересны зима и весна, когда рассчитывают выйти на пик»

высказался о нестабильной игре в нынешнем сезоне.

После поражения от СКА (2:3 ОТ) в Фонбет Чемпионате КХЛ клуб занимает 8-е место в таблице Западной конференции с 15 очками в 13 играх.

– Команда вроде бы находится на непростом отрезке – шесть поражений в семи матчах, два из них – от «Куньлуня». Но на принципиального соперника мастера ЦСКА собрались. Выиграли и по броскам, и по силовым приемам, и по блокам – немного уступили только на вбрасываниях.

ЦСКА хорошо провел первый период. Думал, что во втором, когда мобильный СКА традиционно выходит на пик и за счет дальней лавки перекатывает любого соперника, у армейцев Москвы возникнут проблемы – как в прошлогоднем финале Запада. Но нет, и во второй трети ЦСКА как минимум не уступил. Наверное, только третий период получился в пользу СКА, да и то лишь в некоторых эпизодах.

Думаю, что это был лучший матч ЦСКА в этом сезоне. Наверное, только в Кубке открытия с «Магниткой» армейцы Москвы смотрелись так же сильно, но там соперник во второй половине матча немного просел.

– Почему же при таком потенциале ЦСКА лишь замыкает кубковую восьмерку в Западной конференции?

– Чтобы дать ответ на этот вопрос, нужно находиться в команде. Со стороны можно выдвигать лишь гипотезы. Да, за счет большого объма мастерства армейцы Москвы собираются на принципиальные игры – со СКА, «Магниткой» и так далее, но уверенного и стабильного хода по дистанции чемпионату у них пока нет.

Насколько знаю, у ЦСКА была самая сжатая предсезонка в КХЛ. Может быть, не совсем хватило нагрузок. А может, ЦСКА более интересны зимние и весенние матчи, когда команда рассчитывает выйти на пик. Определенный риск тут есть, но еще раз повторюсь, что все выводы можно сделать только внутри команды, – сказал бывший тренер клубов КХЛ.