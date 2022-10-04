Александр Медведев о СКА в матче с ЦСКА: «Нашли рецепт против их игры «4 на 3» в овертайме. Заслуженная победа»

Александр Медведев сказал, что СКА нашел рецепт против игры без вратаря.

В овертайме матча Фонбет Чемпионата КХЛ московские армейцы в очередной раз сняли вратаря, но на этот раз получили шайбу в пустые ворота.

СКА выиграл – 3:2 ОТ.

«Вначале игра у СКА не шла, плюс удаления, много неоправданных потерь, но во втором периоде стали переламывать игру, сделали очень хорошие наложения, когда держали соперника в его зоне.

Гол в раздевалку всегда помогает, а в третьем периоде СКА сыграл лучше, хотя ЦСКА опасно контратаковал.

Нашли рецепт против игры ЦСКА «четыре на три» [в овертайме], выпустив игроков, которые хорошо действуют в обороне, так что это заслуженная победа СКА», – сказал член совета директоров клуба из Санкт-Петербурга.

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