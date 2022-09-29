Сергей Федоров: «Странно видеть ЦСКА в таком положении. Пора собираться и выполнять обязанности»

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Главный тренер ЦСКА Сергей Федоров высказался об игре с «Сибирью» (1:3).

«Сибирь» здорово двигалась, играли все вместе. У нас пока есть маленькая разобщенность между атакой и обороной, не всегда успеваем играть в зонах впятером.

Наши длинные смены оставляют желать лучшего, мы отстаем на порядок. Не получилось командной скорости, были удаления, что оставляет желать лучшего. Есть над чем подумать, поработать.

Немножко странно видеть нашу команду в таком положении. Опытный коллектив, большинство ребят с прошлого сезона удалось оставить. Надо подумать, что и как. Пора собираться и выполнять свои обязанности», – сказал Федоров.

ЦСКА проиграл 3 из 4 последних матчей КХЛ. Единственная победа – в овертайме над «Спартаком»

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