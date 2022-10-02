Федоров о 4:5 Б с «Куньлунем»: «Для ЦСКА это огромный урок. Упустили шанс довести игру до конца»

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Главный тренер ЦСКА подвел итоги матча с «Куньлунем» (4:5 Б).

«После первой игры с «Куньлунем» прошло время, мы работали над компонентами, которые нужно было улучшить. Кардинально игру нам менять не стоило, мы поменяли какие-то вещи — счет после двух периодов [4:1] говорит сам за себя.

Третий период не задался. Наверное, это какое-то тренерское упущение. Для нас это огромный урок, продолжение того, о чем мы с ребятами всегда говорили.

После пропущенного второго гола что-то пошло не так. Мы упустили шанс довести игру до конца, не смогли переломить себя и соперника. Сыграли неудачно. И это, если выбрать мягкое слово, досадно. У меня есть очень много комментариев, но я не хотел бы обсуждать здесь кого-то отдельно», – сказал Сергей Федоров.

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