Сергей Черкас: «Если Гусев останется в СКА, это усиление в большинстве. Он был ведущим игроком клуба в прошлом сезоне»

Сергей Черкас прокомментировал изменения в составе СКА.

– СКА потерял за межсезонье 18 игроков, включая большинство лидеров. Команда стала слабее?

– Все изменения не просто так происходили – они вызваны определенными обстоятельствами. Но и среди новобранцев много опытных хоккеистов. Те же Педан, Яшкин, Жафяров… Это люди, которые уже много лет отыграли в и были лидерами своих клубов.

Канадец Грант – защитник достаточно качественный, праворукий, что станет большим подспорьем в большинстве. Плюс есть в обороне Ожиганов…

Нет, не могу сказать, что команда стала слабее. Просто она обновилась, происходит формирование нового коллектива, который должен решать большие задачи.

– У СКА пока три легионерские вакансии свободны. Будут ли они заполняться, на ваш взгляд?

– Вижу, в клубе спокойно к этому относятся. Если появятся качественные легионеры, желающие играть в России, то почему бы нет? Но, в моем понимании, у СКА достаточно сбалансированный состав с точки зрения атаки и защиты.

Единственный момент: мы все ждем, как решится вопрос с Гусевым. Если он останется в команде – это реальное усиление при реализации численного большинства. В принципе, в прошлом сезоне Никита был ведущим игроком армейцев.

– Но пока Гусева нет, кто же будет лидером команды?

– Я думаю, что Яшкин. Его же не просто так назначили капитаном. Это достаточно логичное решение, он всегда на острие. Своим примером, характером доказывает... И звено, в котором Яшкин будет выходить, выйдет на лидирующие позиции. На предсезонных матчах Дмитрий достаточно неплохо выглядел, и думаю, еще прибавит, – сказал экс-тренер .