«Амур» сделал квалификационное предложение Шарову и продлил права на Педана, Николишина, Слепца и Меркулова

«Амур» продолжает формирование состава на новый сезон.

Хабаровский клуб сделал квалификационное предложение форварду .

В 68 матчах последних двух сезонов 26-летний воспитанник челябинского хоккея набрал за 18 (13+5) очков.

Также дальневосточники продлили спортивные права на защитника Руслана Педана и нападающих Ивана Николишина, Кирилла Слепца и Георгия Меркулова. С ними планируется заключение контрактов на новый сезон.

Права на Меркулова были получены «Амуром» прошлым летом. Этот сезон он провел в системе «Бостона». В АХЛ защитник сыграл 5 матчей за «Провиденс», набрав 4 (1+3) очка.

Большую часть сезона защитник провел за команду университета штата Огайо. В 36 матчах забросил 20 шайб и сделал 14 результативных передач.

Статистика Шарова – здесь, Педана – здесь, Николишина – здесь, Слепца – здесь.