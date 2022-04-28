«Амур» сделал квалификационное предложение Шарову и продлил права на Педана, Николишина, Слепца и Меркулова

«Амур» продолжает формирование состава на новый сезон.
Хабаровский клуб сделал квалификационное предложение форварду Александру Шарову.
В 68 матчах последних двух сезонов КХЛ 26-летний воспитанник челябинского хоккея набрал за «Амур» 18 (13+5) очков.
Также дальневосточники продлили спортивные права на защитника Руслана Педана и нападающих Ивана Николишина, Кирилла Слепца и Георгия Меркулова. С ними планируется заключение контрактов на новый сезон.
Права на Меркулова были получены «Амуром» прошлым летом. Этот сезон он провел в системе «Бостона». В АХЛ защитник сыграл 5 матчей за «Провиденс», набрав 4 (1+3) очка.
Большую часть сезона защитник провел за команду университета штата Огайо. В 36 матчах забросил 20 шайб и сделал 14 результативных передач.
Статистика Шарова – здесь, Педана – здесь, Николишина – здесь, Слепца – здесь.