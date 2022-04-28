«Амур» сделал квалификационное предложение Шарову и продлил права на Педана, Николишина, Слепца и Меркулова

Теги Амур КХЛ Иван Николишин Александр П. Шаров Руслан Педан Кирилл Слепец Георгий Меркулов Хоккей

«Амур» продолжает формирование состава на новый сезон.

Хабаровский клуб сделал квалификационное предложение форварду Александру Шарову

В 68 матчах последних двух сезонов КХЛ 26-летний воспитанник челябинского хоккея набрал за «Амур» 18 (13+5) очков.

Также дальневосточники продлили спортивные права на защитника Руслана Педана и нападающих Ивана Николишина, Кирилла Слепца и Георгия Меркулова. С ними планируется заключение контрактов на новый сезон.

Права на Меркулова были получены «Амуром» прошлым летом. Этот сезон он провел в системе «Бостона». В АХЛ защитник сыграл 5 матчей за «Провиденс», набрав 4 (1+3) очка.

Большую часть сезона защитник провел за команду университета штата Огайо. В 36 матчах забросил 20 шайб и сделал 14 результативных передач.

Статистика Шарова – здесь, Педана – здесь, Николишина – здесь, Слепца – здесь.

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