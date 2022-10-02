Ди Джей Смит из «Оттавы» о 24-м месте в рейтинге самых красивых тренеров НХЛ: «Это ранит. Спросил жену, она сказала, что я номер 1. Еще маме позвоню»

Ди Джей Смит отреагировал на то, что занял 24-е место в рейтинге красивых тренеров .

Сайт Gambling.com составил рейтинг, используя для ранжира данные Golden Ratio Face – приложения для измерения красоты.

Оно высчитывает симметрию и пропорции лица для расчета показателя красоты. Максимальный балл составляет 10.

Для анализа использовались фото тренеров с официального сайта НХЛ. Первое место занял Джей Вудкрофт («Эдмонтон», 9,18), второе – Дэррил Саттер («Калгари», 8,9), третье – Дерек Лалонд ( , 8,68), четвертое – Джон Хайнс («Нэшвилл», 8,65), пятое – Пол Морис ( , 8,62).

Смит набрал 7,54 балла. Худший результат у Питера Лавиолетта ( , 6,54). Джим Монтгомери ( ) стал предпоследним в списке (6,57).

«Это ранит (с улыбкой). Спросил жену, и она сказала, что я номер 1. Еще маме позвоню, ожидаю, что и она поставит меня на первое место. Тогда мне снова будет хорошо.

На самом деле я рад, что нахожусь в этой компании. Счастлив, что возглавляю «Оттаву», – сказал Смит.

Капитан «Сенаторс» Брэди Ткачак тоже ответил на вопрос о рейтинге.

«Вы меня ставите в тупик. Да, я этот рейтинг видел. Хорошенько посмеялся. На этом, пожалуй, остановлюсь», – сказал Ткачак.

Фото: официальный сайт НХЛ