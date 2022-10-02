Ди Джей Смит из «Оттавы» о 24-м месте в рейтинге самых красивых тренеров НХЛ: «Это ранит. Спросил жену, она сказала, что я номер 1. Еще маме позвоню»

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Ди Джей Смит отреагировал на то, что занял 24-е место в рейтинге красивых тренеров НХЛ.

Сайт Gambling.com составил рейтинг, используя для ранжира данные Golden Ratio Face – приложения для измерения красоты.

Оно высчитывает симметрию и пропорции лица для расчета показателя красоты. Максимальный балл составляет 10. 

Для анализа использовались фото тренеров с официального сайта НХЛ. Первое место занял Джей Вудкрофт («Эдмонтон», 9,18), второе – Дэррил Саттер («Калгари», 8,9), третье – Дерек Лалонд («Детройт», 8,68), четвертое – Джон Хайнс («Нэшвилл», 8,65), пятое – Пол Морис («Флорида», 8,62). 

Смит набрал 7,54 балла. Худший результат у Питера Лавиолетта («Вашингтон», 6,54). Джим Монтгомери («Бостон») стал предпоследним в списке (6,57). 

«Это ранит (с улыбкой). Спросил жену, и она сказала, что я номер 1. Еще маме позвоню, ожидаю, что и она поставит меня на первое место. Тогда мне снова будет хорошо. 

На самом деле я рад, что нахожусь в этой компании. Счастлив, что возглавляю «Оттаву», – сказал Смит. 

Капитан «Сенаторс» Брэди Ткачак тоже ответил на вопрос о рейтинге. 

«Вы меня ставите в тупик. Да, я этот рейтинг видел. Хорошенько посмеялся. На этом, пожалуй, остановлюсь», – сказал Ткачак. 

Фото: официальный сайт НХЛ

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