Ди Джей Смит из «Оттавы» о 24-м месте в рейтинге самых красивых тренеров НХЛ: «Это ранит. Спросил жену, она сказала, что я номер 1. Еще маме позвоню»

Ди Джей Смит отреагировал на то, что занял 24-е место в рейтинге красивых тренеров НХЛ.
Сайт Gambling.com составил рейтинг, используя для ранжира данные Golden Ratio Face – приложения для измерения красоты.
Оно высчитывает симметрию и пропорции лица для расчета показателя красоты. Максимальный балл составляет 10.
Для анализа использовались фото тренеров с официального сайта НХЛ. Первое место занял Джей Вудкрофт («Эдмонтон», 9,18), второе – Дэррил Саттер («Калгари», 8,9), третье – Дерек Лалонд («Детройт», 8,68), четвертое – Джон Хайнс («Нэшвилл», 8,65), пятое – Пол Морис («Флорида», 8,62).
Смит набрал 7,54 балла. Худший результат у Питера Лавиолетта («Вашингтон», 6,54). Джим Монтгомери («Бостон») стал предпоследним в списке (6,57).
«Это ранит (с улыбкой). Спросил жену, и она сказала, что я номер 1. Еще маме позвоню, ожидаю, что и она поставит меня на первое место. Тогда мне снова будет хорошо.
На самом деле я рад, что нахожусь в этой компании. Счастлив, что возглавляю «Оттаву», – сказал Смит.
Капитан «Сенаторс» Брэди Ткачак тоже ответил на вопрос о рейтинге.
«Вы меня ставите в тупик. Да, я этот рейтинг видел. Хорошенько посмеялся. На этом, пожалуй, остановлюсь», – сказал Ткачак.
Фото: официальный сайт НХЛ