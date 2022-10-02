Сергей Терещенко: «Когда играл за «Донбасс», все очень нравилось. В 2013 году там всегда был полный стадион»

Сергей Терещенко прокомментировал поражение от (2:3 ОТ).

– Какие впечатления от матча?

– Старались не то чтобы играть от обороны, скорее, не совершать ошибок, играть на контратаках. У «Ак Барса» кого ни возьми – мастера. Не удержали после 2:0, где-то «Ак Барс» додавил. Да и в овертайме могли забить. Мы не забили – а они забили.

– При 2:0 сыграл психологический момент?

– «Ак Барс» проигрывал, ему было нечего терять. Они давили, мы совершали ошибки. Плюс было удаление. Это и мастерство, и все вместе.

– Удаление Хафизуллина – ключевой момент? А при 3:1 можно было завершить игру. Разыгрывали как-то неудачно.

– Они ведь тоже разбирают нашу игру. В том числе и в большинстве. Люди там тоже умеют обороняться.

– Заработали очко или потеряли второе?

– Даже поражение можно записать в актив – у нас это очередной выезд, четвертая игра против такого соперника. Хорошо было бы взять два очка, но и одно – неплохо.

– В свете последних событий пошли слухи о клубе , в котором вы играли. Как относитесь к этой идее, чтобы начать хотя бы в ?

– Когда играл за «Донбасс», все очень нравилось – организация, арена, болельщики – все на высшем уровне. Ничего плохого не могу сказать. Я только за.

– Донецк – хоккейный город?

– Когда играл там в 2013 году – там всегда был полный стадион. И был ажиотаж, когда «Донбасс» играл в первый сезон. Даже на предыгровой разминке уже были почти полные трибуны, – сказал защитник .