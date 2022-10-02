Борис Миронов: «1:5 – это никуда не годится. Очень плохая игра с нашей стороны все 60 минут»

высказался после матча против (1:5).

«Что можно сказать? Бывают хорошие игры, бывают плохие. Это была очень плохая игра с нашей стороны все 60 минут, хотя моменты были, много создавали, не забили, а соперник использовал те моменты, что мы им предоставили.

К сожалению, есть индивидуальные ошибки, мы стараемся их убрать, но пока не получается. Да, перебросали, но цифры на табло. Сколько бы ты ни бросал, 1:5 – это никуда не годится. Мы выходим на каждый матч побеждать, хотелось бы извиниться перед болельщиками», – сказал главный тренер «Спартака».