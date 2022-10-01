Роман Старченко о матче с «Торпедо»: «Мне доводилось и с 0:4 отыгрываться несколько лет назад. Так что не впервой»

Казахстанский нападающий «Спартака» Роман Старченко прокомментировал итоги матча против «Торпедо» (4:3). Хозяева пропустили в первом периоде три шайбы, но потом заменили вратаря и вырвали победу. Старченко забросил в этом матче победную шайбу.

— Накатили на соперника и сыграли правильно, поэтому и получилось шайбу у торпедовца прямо на выходе из зоны отобрать. Вышел «1 в 0», бросил, забил. Больше и рассказывать особо нечего.

— Защитник «Торпедо» ошибся в этом эпизоде?

— Раз мы гол забили, значит, он точно неправильно сыграл.

— Как восстановились после травмы? Судя по голу все уже в порядке?

— Все нормально, но пока еще набираю форму.

— За счет чего вытащили такой сложный матч?

— Главное не опускать руки и до конца бороться. Если есть характер, то и победа придет. Все проявили терпение и работоспособность. Всей командой пропускали, всей и отыгрывались.

— У вас в карьере были матчи, когда удалось отыграться с 0:3?

— Мне доводилось и с 0:4 отыгрываться несколько лет назад. И как раз у «Торпедо», кстати. Так что не впервой.

Это первый гол за «Спартак» опытного казахстанского форварда. До этого сезона он выступал за «Барыс».

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