Олег Леонтьев: «Играть в откат – это не путь «Нефтехимика». Ребята понимают, что нужно подниматься с того места, где мы находимся»

Олег Леонтьев поделился эмоциями после победы «Нефтехимика» над (6:5).

– Парней поздравил с победой, отличный матч провели. Все ребята понимают, что нам нужно подниматься с того места, где мы сейчас пока находимся.

Отличная самоотверженная работа, хорошая реализация большинства. В конце тяжеловато было, выстояли. Молодец вратарь, подтащил в нужное время. Болельщиков – с победой, ребят – с победой. Двигаемся дальше.

– У вас, судя по всему, изначально атмосфера была хорошая. Но когда случается несколько проигрышей подряд, все равно садится эмоциональный фон. Как вы на протяжении этого практически месяца пытались эмоционально вытащить команду?

– Когда такая череда идет – это тяжело. Вроде где-то рядом, но в последний момент нам не удавалось переломить ход матча в свою сторону, сделать положительный результат.

Этот самый эмоциональный фон старались поддерживать сами ребята – старались, подбадривали друг друга, паники никакой не было на самом деле. Никто голову пеплом не посыпал, все знали и ждали, что когда-нибудь прорвет.

У нас игра была неплохая на самом деле. Мы и в одну шайбу проигрывали, сражались всегда до конца. Конечно, это должно было когда-нибудь случится, и мы не будем на этом останавливаться.

– Когда команда выходит играть против мастеровитого соперника, как «Металлург», самый простой способ – сыграть в откат, от обороны. «Нефтехимик» сегодня избрал другой план, играл активно, выходил в среднюю зону через пас. Можете объяснить, почему на сегодняшний матч именно такую философию избрали?

– Потому что у нас молодая команда, у нас много энергии.

Нужно счастье искать у чужих ворот, это нравится всем, и нам, и игрокам, поэтому мы стараемся быть там больше. Естественно, там и голы. В откат играть – не наш путь, если мы играем, то только в гибридный хоккей, чередуем так называемый откат и давление, – сказал главный тренер .