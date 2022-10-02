Олофссон о «Баффало»: «Наш менталитет изменился во 2-й части прошлого сезона. Мы показывали неплохой хоккей»

считает, что менталитет «Баффало» изменился в прошлом сезоне.

Клуб не выходит в плей-офф с 2011 года. В последних 28 матчах прошлого регулярного чемпионата «Сэйбрс» одержали 16 побед – столько же, сколько было в первых 54 играх.

Швед набрал на этом отрезке 25 (13+12) очков.

«Мы просто выходили на лед и наслаждались игрой. При этом показывали весьма неплохой хоккей. Когда мы находимся в лучшей форме, то особо ни о чем не задумываемся – просто выходим и получаем удовольствие. Нужно делать это в течение всего сезона.

Самое главное – и для меня, и для команды в целом – оставаться на высоком уровне в течение 82 игр.

Я чувствую, что во второй половине сезона наш менталитет изменился. Мы смогли навязать борьбу многим сильным командам. Если мы сможем выйти на такой уровень с самого начала сезона, то будем хорошей командой», – сказал нападающий .