«Сибирь» выложила видео с курятником после 1:2 в Омске: «Лучший подарочек соседям к новоселью». «Авангард» в ответ: «А мы свой еще нескоро вручим, видимо...»

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«Сибирь» и «Авангард» обменялись шутками после первого матча на новой арене в Омске. 

«Сделали соседям лучший подарочек к новоселью 🙃 ♥️», – гласит сообщение в телеграм-канале новосибирцев. К нему прикреплено видео с курятником. 

«А мы свой подарок «Сибири» на новоселье, видимо, еще нескоро вручим... ☹️» – ответил «Авангард», намекая на то, что срок сдачи новой арены в Новосибирске был сдвинут.

К ответу приложен отрывок из мультфильма «Ледниковый период». 

В Омске наконец-то открыли новую арену: трибуны сразу вверх и места вплотную к бортам – все как в НХЛ

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