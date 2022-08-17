Гросс о трех вратарях «Автомобилиста»: «Сделали все возможное, чтобы максимально укрепить эту линию. Конкуренция пойдет на пользу команде»

сказал, что стремился максимально укрепить вратарскую линию.

– [На турнире] в Магнитогорске свой шанс получили все три вратаря – , Юхан Маттссон и . Кто из них – первый?

– В последние несколько лет наша вратарская линия в силу объективных и субъективных обстоятельств не была сбалансирована так, как нам бы хотелось. Поэтому этим летом сделали все возможное, чтобы ее максимально укрепить.

Теперь у нас три вратаря – и хорошая, рабочая конкуренция между ними, которая пойдет исключительно на пользу команде. У кого из них какой номер – покажет сезон.

– Специалисты называют вашу вратарскую линию едва ли не сильнейшей в . Это так?

– Ответ даст только сезон. Но последние контрольные матчи настраивают команду на позитивную волну – и не только во вратарском вопросе.