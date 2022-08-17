Гросс о трех вратарях «Автомобилиста»: «Сделали все возможное, чтобы максимально укрепить эту линию. Конкуренция пойдет на пользу команде»

Теги Автомобилист Олег Гросс КХЛ Игорь Бобков Юхан Маттссон Владимир Галкин Хоккей

Олег Гросс сказал, что «Автомобилист» стремился максимально укрепить вратарскую линию.

– [На турнире] в Магнитогорске свой шанс получили все три вратаря – Владимир Галкин, Юхан Маттссон и Игорь Бобков. Кто из них – первый?

– В последние несколько лет наша вратарская линия в силу объективных и субъективных обстоятельств не была сбалансирована так, как нам бы хотелось. Поэтому этим летом сделали все возможное, чтобы ее максимально укрепить. 

Теперь у нас три вратаря – и хорошая, рабочая конкуренция между ними, которая пойдет исключительно на пользу команде. У кого из них какой номер – покажет сезон.

– Специалисты называют вашу вратарскую линию едва ли не сильнейшей в КХЛ. Это так?

– Ответ даст только сезон. Но последние контрольные матчи настраивают команду на позитивную волну – и не только во вратарском вопросе.

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