Роман Ротенберг: «СКА должен всегда играть с позиции силы. Постоянно ищем оптимальные сочетания. Это креативный подход»

высказался после матча с минским (5:1).

«Рады, что смогли показать яркий хоккей, забить много голов. Сегодня допустили одну ошибку, но в этом моменте пытались обмануть хоккей, крайние убежали. Разберем эту ошибку, все проанализируем.

Не все ошибки минского «Динамо» превратили в голы. У нас было много моментов, нам еще предстоит поработать над реализацией.

Нам важно ответственно относиться к каждому игровому эпизоду. Здесь где-то сработало пальтишко из колючей проволоки. Важно, что мы добавляем и команда реагирует на ту работу, которую мы проделали после «Адмирала». Хорошая реализация, но есть над чем работать.

Сегодня было тяжелое начало. Канадский тренер, поэтому ожидали такого канадского начала со стороны «Динамо». Выдержали натиск, допустили одну ошибку. Были и другие ошибки, над которыми предстоит работать.

Постоянно ищем оптимальные сочетания. Это креативный подход. Сегодня вышли этим составом, на сегодняшний день он для нас оптимальный. Дальше посмотрим, будем анализировать, какой состав выйдет в Москве.

В первом перерыве акцентировали внимание на то, чтобы увеличить командную скорость, добавить в силовой борьбе. Это наши козыри, мы должны всегда играть с позиции силы. Попросили ребят вернуться к своей игре – ребята хорошо отреагировали», – сказал главный тренер СКА.

СКА выиграл 12 из 13 матчей на старте сезона КХЛ. Следующая игра – с ЦСКА