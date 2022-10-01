Коновалов, Никишин и Широков – лучшие игроки сентября в КХЛ, Атанасов – лучший новичок

Илья Коновалов, Александр Никишин и Сергей Широков – лучшие игроки сентября в КХЛ.

Официальный сайт лиги назвал лучших игроков первого месяца Фонбет Чемпионата КХЛ.

Лучшим вратарем признан ( Москва), одержавший 6 побед в 9 матчах плюс еще одну в серии буллитов.

Он отражал 94,5% бросков по своим воротам при коэффициенте надежности 1,44 и двух матчах на ноль.

Лучшим защитником признан ( ), набравший 9 (2+7) очков в 12 матчах месяца.

Он завершил отрезок с полезностью «+6». На счету игрока 17 силовых приемов, 16 блокированных бросков и 3 отбора шайбы при среднем времени на льду 20:49.

Лучшим нападающим признан ( ), набравший 17 (9+8) очков в 12 матчах месяца.

Форвард стал лучшим снайпером месяца с 9 заброшенными шайбами, 4 гола стали победными для его команды.

Лучшим новичком признан 20-летний форвард ( ), набравший 6 (4+2) очков в 12 матчах.

На его счету также 18 бросков, 10 заблокированных бросков (лучший показатель среди нападающих-новичков) и 3 отбора шайбы.