Дмитрий Рябыкин: «Парням было тяжело в 12-матчевом турне. Трудно играть, когда глаза не горят, путешествуешь целый месяц, живешь по отелям»

поделился впечатлениями от «G-Drive Арены».

– Что больше всего впечатлило на арене?

– Когда выходите на скамейку, то потрясающая атмосфера. Все в наших цветах, а когда соберется полный стадион – это будет вообще грандиозно.

– Может ли это стать реанимирующим фактором для , который завалил старт сезона?

– Болельщик – наш шестой игрок. Кроме того, ребята уже вернулись домой. Они чуть выдохнули после тяжелой поездки, и это только придаст сил.

А так я смотрел на парней – очень тяжело им было в этом 12-матчевом турне. В последней игре почти не было эмоций. Трудно играть, когда глаза не горят, когда ты путешествуешь целый месяц, живешь по отелям. И я их прекрасно понимаю.

– Не было чувства, что вы просыпаетесь, и нужно еще понять, в каком вы городе?

– Было однажды, что я сам пошел в чужой номер, потому что перепутал его с предыдущей гостиницей.

– И большие чемоданы с собой возили?

– Ну, средние. Ведь стирку никто не отменял, – сказал главный тренер омского клуба.