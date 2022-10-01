Грицюк о «G-Drive Арене»: «Ребята, которые выступали в НХЛ, говорят, что уровень идентичный»

поделился впечатлениями от в Омске.

– Эта арена похожа на дворцы , где вы играли на молодежном чемпионате мира?

– Я был только на арене в Эдмонтоне, есть с чем сравнивать. У нас была экскурсия по раздевалке.

Ребята, которые выступали в НХЛ, говорят, что уровень идентичный. Но мы в Омске как минимум не уступаем. Мне кажется, арены в НХЛ чуть пошире, а у нас как бы повыше. И мне все равно нравится атмосфера, эта ледовая площадка.

– Раздевалка у «Авангарда» круглая. В чем особенность?

– Со всех точек видно все. Нет столбов, из-за которых ты выглядываешь, когда смотришь телевизор. Тут все друг перед другом – можешь пообщаться, посмотреть ТВ, очень удобно, и все как на ладони.

– Однажды Максим Афиногенов во время снегопада заночевал на арене в Баффало. Вы могли бы поселиться во дворце в Омске?

– Да, я бы здесь остался пожить. Только PlayStation не хватает, а все остальное есть. Тут комната отдыха – столики, кофе-машина, телевизор, два дивана. Можно прийти, откинуться перед тренировкой утром. Кофейку попить, ленту соцсетей пролистать.

На втором этаже есть комната для собраний и столовая. Просто зашел в раздевалку, сразу покушал. Типа как в НХЛ, когда они сразу приходят на стадион и там обедают.

Я пришел первый раз, даже не позавтракал. Не знал, куда идти. И пацаны такие: «Ты что, не кушал?» И показывают мне дорогу. Я иду туда: «Ни фига себе, вау!» – сказал нападающий .

На месте «Арены-Омск», которая взбесила Абрамовича и развалилась за 11 лет, теперь уникальный стадион. Кто и за сколько это провернул?