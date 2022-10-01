Хартли об «Авангарде»: «Еще много времени на то, чтобы сплотиться и найти себя. Они будут играть дома, медленно, но верно набирать обороты»

поделился мыслями о выступлении в сезоне-2022/23.

– Что вы думаете о старте «Авангарда»? Лишь четыре победы в 12 матчах. Тяжелый вызов для Рябыкина.

– Это очень похоже на «Нью-Йорк Айлендерс» прошлого сезона – кажется, там было 13 выездных матчей на старте. А тут у «Авангарда» было 12 матчей, много переездов.

Но я смотрел последние шесть матчей «ястребов». И скажу вам: давайте забудем о первых шести играх. В последних шести «Авангард» одержал четыре победы при двух поражениях.

А теперь «ястребы» будут играть дома. Медленно, но верно набирать обороты. Одерживать победы, набираться уверенности в себе и подниматься в таблице. В этом чемпионате каждый клуб проведет по 68 матчей. Еще много времени на то, чтобы сплотиться и найти себя, – сказал бывший главный тренер «Авангарда», а ныне консультант академии клуба.