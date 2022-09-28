Леонтьев о 1-й победе «Нефтехимика» в сезоне: «Она даст нам больше сил и позитива»

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Главный тренер «Нефтехимика» оценил победу над «Сибирью» (2:1 ОТ).

Нижнекамцы выиграли впервые в сезоне Фонбет Чемпионата КХЛ, прервав серию из 10 поражений.

«Мы очень рады этой победе. Сегодня болельщики нас заряжали энергией, мы это чувствовали. Отличная игра вратаря. У нас были голевые моменты, у соперника.

Мы большинство на тренировках разыгрываем, забиваем, но в игре что-то не клеится. Надо поработать, усилить этот момент в тренировочном процессе. Уверен, эта победа даст нам больше сил и позитива. Подкорректируем какие-то моменты, чтобы играть лучше и радовать болельщиков», – сказал Олег Леонтьев.

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