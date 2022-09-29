Вокалист «Чайфа» Шахрин: «Хоккей – более русская игра, чем футбол»

Лидер группы «Чайф» Владимир Шахрин считает хоккей более русской игрой, чем футбол.

– На хоккее часто бываете?

– Нет, нечасто. А вот [гитарист] Володя Бегунов – большой фанат, если есть свободное время, он всегда пойдет на игру. У него даже есть абонемент на матчи . Общаемся и дружим с Пашей Дацюком.

Я, когда прихожу на хоккей, всегда жду хорошей игры, хорошего шоу, хорошего экшена. Мы все приходим на арену за эмоциями. Больше всего не люблю скучные матчи. Парни должны играть.

Я не глубокий специалист в хоккее, мне важно, придя на стадион, получить хорошие эмоции, чтобы мне хотелось аплодировать, кричать, ругаться и тому подобное. Чем больше амплитуда этих эмоций, тем лучше.

Мы иногда ходим на хоккей в других городах, когда бываем там на гастролях, и всегда в таких случаях болеем за местную команду, желаем ей победы.

– А на футбол?

– На футболе бываю еще реже. Хоккей мне гораздо ближе. Я так скажу: хоккей – более русская игра.

Кстати, пляжный футбол мне интереснее классического. И я как-то спрашивал у специалистов: почему Россия так успешна в пляжном футболе? И мне сказали: парни многие на снегу играют зимой, поэтому им потом легко перейти на песок летом. Так что пляжный футбол – это наша игра, – сказал Шахрин.