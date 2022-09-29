Федоров про 1:3 с «Сибирью»: «Лед был плохой, шайба много скакала. Странная игра с самого начала»

Главный тренер ЦСКА Сергей Федоров подвел итоги матча с «Сибирью» (1:3).

– Чем обусловлено такое количество брака, особенно в первых двух периодах, в игре ЦСКА?

– Если я скажу, что лед был плохой, наверное, это не совсем будет серьезно, но это так и было, шайба много скакала. Но обе команды были в одинаковых условиях. Нам где-то не хватило концентрации, внимания.

Немножко странная игра с самого начала. Пара вещей не сложилась, пропустили ненужный второй гол. Поэтому есть над чем работать.

В атаке мы в давление сыграли хорошо, но второй период немножко выбил нас из колеи. Защитники не успевали за нападающими, образовалось определенное пространство – и соперник выводил шайбу очень хорошо, ловил нас на контратаке. Разберем ошибки и двигаемся дальше, – сказал Федоров в эфире .