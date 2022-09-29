Психолог Свидлова о программе Валиевой: «Камила показывает очень личное. Проявить уважение – урок, который могут получать и зрители»

Спортивный психолог Татьяна Свидлова оценила произвольную программу фигуристки Камилы Валиевой, посвященную Олимпиаде в Пекине.

«Спасибо большое Камиле за такую рассказанную историю, потому что на ней каждый из нас может поучиться «качать» личные границы. Точка определения – чувствовать и уважать личные границы.

Спортсмены, катающие условную «Кармен» или какой-то другой художественный образ, показывают историю другого героя. В данном случае Камила показывает очень личное, очень свое. К этому невероятно бережно нужно относиться.

Проявить уважение к спортсменке – урок, который сейчас могут получать зрители в том числе. Уважать личные границы.

Что и в каком возрасте будет ретравмированием, а что будет, наоборот, помогать проживать события, что станет «освобождением» – единой рекомендации нет. К этому можно подходить только индивидуально, зная конкретного спортсмена.

Как зрители мы можем лишь наблюдать со стороны и видеть, что есть грань, переступать через которую – табу. Мы можем смотреть, наблюдать, но не можем оценивать, насколько это для нее хорошо или плохо. Оценивать это может только сама Камила и ее команда», – сказала Свидлова.

В допинг-деле Валиевой все больше загадок: что с пробой B, огласят ли вердикт и кто попал под проверку?

Программа Валиевой про Олимпиаду – спорный выбор: из психотерапии она превращается в реалити-шоу