Светлов о Попугаеве: «Доказывает, что как нападающий он интереснее, чем как блогер»

Сергей Светлов отметил лучших молодых игроков на старте Фонбет Чемпионата КХЛ.
«Назвал бы фамилии трех новичков. Первый – Попугаев из «Сочи», который доказывает, что как нападающий он интереснее, чем как блогер.
Второй – праворукий Бучельников из СКА, который имеет шанс продолжить питерскую традицию авторских краев в стиле Панарина и Гусева.
Третий – Лихачев из «Амура», который с пятью шайбами является лучшим снайпером хабаровской команды. Последите за этими новичками, – сказал экс-тренер клубов КХЛ.