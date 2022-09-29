Светлов о Попугаеве: «Доказывает, что как нападающий он интереснее, чем как блогер»

отметил лучших молодых игроков на старте Фонбет Чемпионата КХЛ.

«Назвал бы фамилии трех новичков. Первый – Попугаев из , который доказывает, что как нападающий он интереснее, чем как блогер.

Второй – праворукий Бучельников из , который имеет шанс продолжить питерскую традицию авторских краев в стиле Панарина и Гусева.

Третий – Лихачев из , который с пятью шайбами является лучшим снайпером хабаровской команды. Последите за этими новичками, – сказал экс-тренер клубов КХЛ.