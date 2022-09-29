Светлов о Попугаеве: «Доказывает, что как нападающий он интереснее, чем как блогер»

Теги СКА Амур КХЛ Сергей Светлов Сочи Никита А. Попугаев Ярослав Лихачев Дмитрий Бучельников Хоккей

Сергей Светлов отметил лучших молодых игроков на старте Фонбет Чемпионата КХЛ.

«Назвал бы фамилии трех новичков. Первый – Попугаев из «Сочи», который доказывает, что как нападающий он интереснее, чем как блогер. 

Второй – праворукий Бучельников из СКА, который имеет шанс продолжить питерскую традицию авторских краев в стиле Панарина и Гусева.

Третий – Лихачев из «Амура», который с пятью шайбами является лучшим снайпером хабаровской команды. Последите за этими новичками, – сказал экс-тренер клубов КХЛ.

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