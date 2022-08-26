Назаров о Попугаеве: «Цена-качество нас пока устраивают. Самое главное, что сейчас он играет бесплатно»

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Андрей Назаров подвел итоги матча со СКА (1:5) на турнире имени Пучкова.

– Хотел бы поблагодарить организаторов. Шикарный турнир, отличные команды, много болельщиков. Есть все, чтобы хорошо подготовиться к старту сезона. И сегодняшняя игра – важный этап подготовки именно ко второму сентября. Много играли в большинстве и меньшинстве, что-то получалось, что-то – нет.

– Как оцените возвращение блудного Попугаева в большой хоккей? 

– Цена-качество нас пока устраивают. Самое главное, что сейчас он играет бесплатно (улыбается). Еще одна игра у него точно будет. 

– В атаке «Сочи» смотрится очень неплохо. Но реализация оставляет желать лучшего. Как поправить этот компонент? 

– Мы работаем. Мы только четыре дня назад отпустили ребят после серьезных нагрузок. И сегодня два периода по движению мне понравились.

СКА вышел на игру в боевом составе, видно было, что команда заряжена на победу. Мы два периода неплохо сопротивлялись. Много было плохих, ненужных удалений, после которых пропустили. И в товарищеской игре, когда проигрываешь две-три шайбы, уже трудно из себя что-то достать. Психологически тяжело себя заставить сыграть через не могу.

А так… Два периода здорово двигались, думаю, в воскресенье будем двигаться еще лучше. Все идет по плану, готовимся ко второму сентября, первому матчу в чемпионате. 

– По качеству атаки у вас сегодня второй период получился самым ярким. Согласны? 

– Да, соглашусь с вами. Знаете, впереди 68 игр, и сейчас не было никакого смысла заранее отпускать команду, чтобы она выиграла турнир Пучкова. Это важно хозяевам турнира, в первую очередь. Они играют при своих болельщиках. Да, где-то мы сыграли через силу, преодолевали себя. Но основная задача – подвести ребят в нужных кондициях ко второму сентября, – сказал главный тренер «Сочи».

Напомним, Никита Попугаев находится в расположении сочинцев на пробном контракте.

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