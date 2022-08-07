Филатов о Бучельникове: «Рад его прогрессу. Он отличный хоккеист и хороший человек»

Теги СКА КХЛ Владимир Филатов Сочи Sochi Hockey Open Спорт-Экспресс Максим Грошев Дмитрий Бучельников сборная России U25 Хоккей

Владимир Филатов оценил игру Дмитрия Бучельникова в матче с «Сочи» (6:1) на Sochi Hockey Open.

– Как оцените игру Дмитрия Бучельникова, забившего сегодня две шайбы? Согласны, что сейчас он лучше готов ко взрослому хоккею, чем другой талант из системы СКА – Матвей Мичков?

– Провокационный вопрос, на который вы не получите ответ. Команда признала лучшим игроком матча Грошева.

Дима здорово играл. Я рад его прогрессу. Было бы здорово, чтобы он так же развивался, и его не преследовали травмы. Он только начал играть после тяжелой травмы, которую получили в плей-офф МХЛ.

Буду очень рад, если ему представится шанс сыграть за первую команду. Он отличный хоккеист и хороший человек, – сказал главный тренер сборной России U25.

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