Филатов о Бучельникове: «Рад его прогрессу. Он отличный хоккеист и хороший человек»

Владимир Филатов оценил игру Дмитрия Бучельникова в матче с «Сочи» (6:1) на Sochi Hockey Open.
– Как оцените игру Дмитрия Бучельникова, забившего сегодня две шайбы? Согласны, что сейчас он лучше готов ко взрослому хоккею, чем другой талант из системы СКА – Матвей Мичков?
– Провокационный вопрос, на который вы не получите ответ. Команда признала лучшим игроком матча Грошева.
Дима здорово играл. Я рад его прогрессу. Было бы здорово, чтобы он так же развивался, и его не преследовали травмы. Он только начал играть после тяжелой травмы, которую получили в плей-офф МХЛ.
Буду очень рад, если ему представится шанс сыграть за первую команду. Он отличный хоккеист и хороший человек, – сказал главный тренер сборной России U25.