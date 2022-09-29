Тамбиев об 1:6 со СКА: «Адмиралу» тяжело играть – разные весовые категории. Много респектировали, даже молодого вратаря не смогли переиграть»

рассказал о поражении от СКА со счетом 1:6.

– Первые два периода на поле была только одна команда. Мы очень много респектировали, очень много глупых вещей наделали, а соперник нас наказывал.

Два периода мы не выполняли ничего из того, что обговаривали перед игрой. Не успевали, проиграли всю борьбу, все единоборства.

Третий период – в актив, начали играть в хоккей, перехватили инициативу, создали моменты и наработали на гол. Все по делу.

Пока нам немножко тяжело играть с такими командами, как СКА – весовые категории разные. Ребята старались, но здесь все по делу. Соперника с победой.

– Насколько две первые шайбы спутали вам план на игру?

– Первые две шайбы спутают планы с любым соперником, отыгрываться всегда тяжелее, тем более с такой мастеровой командой.

Повторюсь: мы проиграли в скорости, в движении, в борьбе, из-за этого инициатива практически все время была у соперника. Да, какими-то всплесками моменты были, но тут даже сложно что-то комментировать.

СКА везде был на шаг-два впереди. И против таких исполнителей в атаке, когда проигрываешь в движении, сложно рассчитывать на какой-то положительный результат.

– Когда СКА выпустил молодого вратаря (18-летний Сергей Иванов появился в воротах СКА в третьем периоде и отразил все 10 бросков – прим. Sports.ru), пытались использовать это как встряску для своих?

– Слышал, как диктор объявил, что они поменяли вратаря. Но мы даже молодого не смогли переиграть. Вроде бросали, бросали – может, они для нас его и поставили, чтоб мы сократили разницу в счете, но нам не удалось.

– Зато другой способ взбодрить народ был использован – Верба подрался.

– Это по делу, считаю, что он все верно сделал. Это нормально, по-мужски – респектирую, – сказал главный тренер .