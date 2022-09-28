Миронов о легионерах «Спартака»: «Уезжать никто не собирается, никакой паники. Все нормально тренируются и готовятся к матчам»

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Главный тренер «Спартака» сообщил, что легионеры не намерены покидать команду.

Борис Миронов дал комментарий после поражения от «Барыса» (1:3) в матче Фонбет чемпионата КХЛ.

– Первые два периода играли хорошо, выполняли план на игру, а в третьем матч полностью провалили.

Опять проблема с реализацией – вначале у нас было много моментов, но не забили. Стараемся выправить эту ситуацию, но пока не удается. Бригада на большинство безобразно [сыграла], так дальше продолжаться не может.

А вот «Барыс» нам показал, как надо реализовывать голевые эпизоды. Но мы старались не паниковать, не показывать команде, что что‑то не получается.

– Как себя чувствует Максим Цыплаков, получивший травму в первом периоде?

– Нормально, зашили подбородок, вернулся, играл, все в порядке.

– США и Канада призвали своих хоккеистов покинуть российские клубы. Что решили ваши легионеры?

– Они все нормально тренируются и готовятся к матчам. Насколько я знаю, уезжать никто не собирается, никакой паники. Даже разговоров об этом не было пока, – сказал Миронов.

За красно-белых выступают Шейн Принс, Джоуи Кин и Фил Вароне.

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