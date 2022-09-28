Миронов о легионерах «Спартака»: «Уезжать никто не собирается, никакой паники. Все нормально тренируются и готовятся к матчам»

Главный тренер «Спартака» сообщил, что легионеры не намерены покидать команду.
Борис Миронов дал комментарий после поражения от «Барыса» (1:3) в матче Фонбет чемпионата КХЛ.
– Первые два периода играли хорошо, выполняли план на игру, а в третьем матч полностью провалили.
Опять проблема с реализацией – вначале у нас было много моментов, но не забили. Стараемся выправить эту ситуацию, но пока не удается. Бригада на большинство безобразно [сыграла], так дальше продолжаться не может.
А вот «Барыс» нам показал, как надо реализовывать голевые эпизоды. Но мы старались не паниковать, не показывать команде, что что‑то не получается.
– Как себя чувствует Максим Цыплаков, получивший травму в первом периоде?
– Нормально, зашили подбородок, вернулся, играл, все в порядке.
– США и Канада призвали своих хоккеистов покинуть российские клубы. Что решили ваши легионеры?
– Они все нормально тренируются и готовятся к матчам. Насколько я знаю, уезжать никто не собирается, никакой паники. Даже разговоров об этом не было пока, – сказал Миронов.
За красно-белых выступают Шейн Принс, Джоуи Кин и Фил Вароне.