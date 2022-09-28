Коньков о ситуации в «Авангарде»: «Не стоит драматизировать. Команда будет подниматься и уверенно займет место в восьмерке»

поделился мнением о ситуации в «Авангарде».

Клуб проиграл 8 из 12 матчей выездной серии на старте сезона.

«Игроки будут исправлять. Тренерский штаб будет подсказывать. Игра будет в любом случае от матча к матчу улучшаться.

Самое главное – следить за физическим состоянием игроков. Ребята в команде прекрасно понимают, что положение дел на сегодняшний день никого не устраивает – ни руководство, ни тренерский штаб. И они также, наверное, сами понимают, что нужно двигаться вперед.

Ну и сейчас команда возвращается в Омск. Я уже наслышан, что арена прекрасная, комфортная. Я думаю, что поддержка болельщиков должна сыграть позитивную роль.

Плюс у «Авангарда» будет преимущество на протяжении чемпионата, что у них будет больше домашних матчей. Это тоже скажется положительно. Поэтому не стоит ситуацию драматизировать. Я думаю, что у не должно быть проблем с результатом. Думаю, что команда будет подниматься и уверенно займет место в восьмерке», – сказал бывший форвард клубов .