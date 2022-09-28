Василевский о контракте Сергачева на 68 млн долларов: «Уверен, он докажет, что заслуживает это соглашение»

поделился мнением о Михаиле Сергачеве.

– Макдона и Рутта ушли, теперь от будут ждать, что он будет играть более важную роль в защите. Как вы думаете, это даст ему возможность расцвести еще больше?

– Конечно. Теперь, с новым соглашением, он теперь главный. Но он и так уже несколько лет является одним из лучших защитников в нашей команде, а теперь он получил одну из лидерских ролей.

Он всегда усердно работает, и я уверен, что он докажет, что заслуживает этот контракт, – сказал вратарь «Тампы».

Напомним, 24-летний российский защитник подписал соглашение с «Лайтнинг» на восемь лет, по которому его средняя зарплата составит 8,5 миллиона долларов в год.

Сергачев продлил контракт с «Тампой» на 8 лет. Зарплата – 8,5 млн долларов в год