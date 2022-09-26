Федоров о том, боится ли частичной мобилизации хоккеистов ЦСКА: «Не боюсь. Это жизнь. Наша страна в такой ситуации»

Главный тренер ответил на вопрос о том, боится ли частичной мобилизации хоккеистов.

«Наверное, на этот вопрос нужно ответить так: не боюсь. Это жизнь. Наша страна в такой ситуации.

Но не думаю, что могу что-то прояснить или сказать. Поэтому остановимся на таких комментариях», – сказал .

21 сентября президент Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации в России. Он сообщил, что «призыву на военную службу будут подлежать только граждане, которые в настоящий момент состоят в запасе, и прежде всего те, кто проходил службу в рядах ВС, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт».