Сегодняшние матчи ВХЛ начнутся с минуты молчания в память о погибших в ижевской школе

Все матчи ВХЛ в понедельник начнутся с минуты молчания в память о погибших в ижевской школе.

Сегодня утром в школе №88 в Ижевске произошла стрельба. Следственный комитет сообщил о 13 погибших, среди них – семеро детей. Ранено 14 детей и 7 взрослых.

«Все матчи PARI ВХЛ – Кубка Шелкового пути сегодня начнутся с минуты молчания в память о погибших при стрельбе в ижевской школе № 88, случившей утром 26 сентября.

Всероссийская хоккейная лига выражает глубокие соболезнования родным и близким...» – говорится в сообщении лиги.

В понедельник в рамках ВХЛ состоятся 4 матча: «Ермак» – «Южный Урал», – , «Тамбов» – и – .