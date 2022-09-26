Сегодняшние матчи ВХЛ начнутся с минуты молчания в память о погибших в ижевской школе

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Все матчи ВХЛ в понедельник начнутся с минуты молчания в память о погибших в ижевской школе.

Сегодня утром в школе №88 в Ижевске произошла стрельба. Следственный комитет сообщил о 13 погибших, среди них – семеро детей. Ранено 14 детей и 7 взрослых.

«Все матчи PARI ВХЛ – Кубка Шелкового пути сегодня начнутся с минуты молчания в память о погибших при стрельбе в ижевской школе № 88, случившей утром 26 сентября.

Всероссийская хоккейная лига выражает глубокие соболезнования родным и близким...» – говорится в сообщении лиги. 

В понедельник в рамках ВХЛ состоятся 4 матча: «Ермак» – «Южный Урал», «Сокол»«Челмет», «Тамбов» – «Ижсталь» и «Дизель»«Нефтяник».

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