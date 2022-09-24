Александр Овечкин: «Голы – это хорошо, но я просто хочу побеждать, выйти в плей-офф и бороться за Кубок Стэнли»

сообщил, что хочет выйти в плей-офф и бороться за Кубок Стэнли.

«Я в том возрасте, когда голы – это хорошо, но мы понимаем, что с каждым годом приближаемся к концу своей карьеры.

Поэтому я просто хочу побеждать. Я хочу выйти в плей-офф и бороться за Кубок», – сказал 37-летний форвард .

На данный момент на счету Овечкина 780 голов в НХЛ. Рекорд принадлежит лиги Уэйну Гретцки – 894.

Кузнецов об Овечкине: «Надеюсь, он забьет 80 или 90 голов в этом сезоне. Побьет рекорд за 2 года и сможет завершить карьеру»