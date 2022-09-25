Леонтьев о 10 поражениях подряд: «Дух «Нефтехимика» не сломлен! Чернее черного полоса, но мы ее переломим»

Олег Леонтьев высказался после матча против «Авангарда» (2:3).
Это 10-е поражение «Нефтехимика» подряд на старте сезона.
«Очень боевая игра. Спасибо болельщикам за то, что они нас поддерживают, несмотря на то, что у нас сейчас идет фатальное невезение. Какая-то черная полоса идет, чернее черного полоса.
Выиграли по моментам, по броскам, вратарь выручал. С приходом Андрея Тихомирова и Эмиля Гарипова у нас стало больше уверенности. Это вселяет в нас надежду, что черная полоса пройдет, мы ее переломим и выдадим не менее длинную победную серию.
Наш дух не сломлен! Все ребята понимают, что счастье рядом», – сказал главный тренер «Нефтехимика».