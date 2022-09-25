Рябыкин об отмене 5+20 Чистякова: «Для «Авангарда» уже не было никакой разницы. Очков никто не вернет»

прокомментировал победу в матче против (3:2).

«Нефтехимик» здорово начал, мы все знаем их ситуацию, понимали, что команда будет бороться от ножа и стараться переломить. Мы предупреждали об этом своих хоккеистов, но, видимо, не до всех дошло. Однако победа есть победа.

Конечно, мы соскучились по домашним играм, по Омску. Во время такой длинной выездной серии тяжело из ребят доставать эмоции. У нас остался еще один матч с «Динамо», и мы возвращаемся в Омск.

Думаю, что физические кондиции у Ткачева не на лучшем уровне, возможно, он подустал. Эта 12-матчевая серия по-разному сказывается на хоккеистах, кто-то может из себя достать, кто-то нет. Посмотрим, как будет дальше.

Никак не принял отмену штрафа Чистякова. Очков нам никто не вернет. Признали – хорошо, молодцы. Но для нас уже не было никакой разницы, если честно, игры ведь никто не переигрывает», – сказал главный тренер «Авангарда».

КХЛ отменила 5+20 Чистякова в матче с «Торпедо». Штраф был назначен за удар Сато в голову, «Авангард» пропустил 2 шайбы в меньшинстве