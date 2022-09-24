Тертышный о голе в игре с «Нефтехимиком»: «Перед матчем приснилось, что забью. Но во сне был вратарь Грубец и «Авангард», тоже неплохо»

подвел итоги матча с (5:3).

– Что скажете по игре и каждому периоду?

– Классно начали первый период. Владели инициативой. Понравилось командное движение. Все пятерки показали хорошую скорость, ту, которую обычно показываем, когда мы на коне.

Во втором периоде немного проспали начало, но смогли собраться, чтобы не упустить саму нить игры. Именно за счет этого, мне кажется, мы и победили. Ну и, конечно, Илюха Проскуряков, опять же, нас подтащил в таких моментах, когда мы могли пропустить и «Нефтехимик» бы сравнял счет. Так что огромное Илье спасибо. И забили свои голы, где-то они были немного корявые, как известно, но гол есть гол.

– За счет чего удалось повести 2:0 в начале? Не расслабил ли такой старт, поскольку соперник забил следующий гол?

– Мы вышли сразу готовыми, собрались. Это не значит, что до этого выходили разобранными, просто в данный момент понимали, что нам нужны очки кровь из носу. И поэтому мы сразу побежали вперед, но не по-тупому, а через тактические схемы, выполнение которых принесло нам победу.

– На вашем счету гол и пас. Расскажите про, наверное, долгожданную шайбу. Вы там выцеливали из-за ворот или отдавали на пятак в расчете на рикошет?

– Начнем с того, что мне вообще приснилось, что забью. Это произошло во время дневного сна перед матчем. Но там во сне был вратарь и омский , тоже неплохо.

Но на самом деле я не знал, что забил. Это просто был пас на Максима Шабанова, чтобы он замкнул мою передачу, потому что мне было не совсем удобно бросать, поэтому принял такое решение. И, в принципе, я думал, что Макс забил, порадовались. Но потом под конец матча узнал, что гол переписали на меня.

Ну гол есть гол, но все равно я его считаю не тем голом, который обычно забиваю. Думал, будет такой прямо хороший гол, – сказал нападающий .