Форвард «Локомотива» Никулин о 2:1 с «Адмиралом»: «Гол, пропущенный в раздевалку, нас не сломил, а воодушевил»

Степан Никулин оценил победу «Локомотива» над (2:1).

«Непростая игра. Тяжеловато провели первый период. Не могли взять инициативу в свои руки, начали контролировать игру. Даже гол, пропущенный в раздевалку, нас не сломил, а воодушевил.

Третий период прошел под нашим контролем – только в конце, когда было удаление, «Адмирал» атаковал. Но ребята – молодцы, выстояли. Чтобы забивать, нужно не акцентировать на этом внимание. Главное, что побеждаем. Будем работать – голы придут.

Мой гол? Моих заслуг тут совсем нет, Алексеев отдал на пустые, нужно было только попасть. Я все тело поставил, чтобы она мимо не прошла. Сам удивился, что в итоге шайба пришла ко мне. Чуть-чуть растерялся, но главное – забил.

Голы и передачи, а также доверие тренера добавляют уверенности. Тренеры постоянно подсказывают, иногда ругают, но за дело. Я слушаю, анализирую, стараюсь. В КХЛ очень много борьбы, тренеры акцентировали на этом внимание. Нужно выигрывать шайбу, чтобы и в атаке играть, и из обороны выходить. Тренеры говорят, что начинаю в этом прибавлять», – сказал нападающий .