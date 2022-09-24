Игорь Никитин: «Нападающие «Локомотива» недовольны собой, переживают определенные эмоции. «Адмирал» держал нас в тонусе»

Игорь Никитин рассказал о победе «Локомотива» над «Адмиралом» (2:1).

– Равная игра. Где-то не смогли забить, поэтому соперник держал нас в тонусе постоянно. У хорошая команда, есть опытные ребята, поэтому непростой матч. Довольны, что победили.

– В двух последних домашних матчах Степан Никулин забрасывает победные шайбы. В этом есть какая-то закономерность?

– Есть будет дальше продолжать, значит, закономерность, если нет – случайность. У Степана однозначно есть мастерство, он был лучшим бомбардиром МХЛ.

Мы пытаемся использовать его сильные качества, но у него есть достаточно много моментов, над которыми надо работать, чтобы стабильно попадать в состав и играть на стабильном уровне.

– Когда ждать и Никиту Черепанова в составе?

– Алексей Марченко только сегодня вернулся из Москвы, была повторная операция. Если все нормально, ему предстоят еще 10 дней реабилитации «на земле», и потом реабилитация уже на льду.

Никита сегодня начал тренироваться «на земле», надеемся, через пять дней вернется в строй.

– По сентябрьским играм складывается ощущение, что проще играть на выезде, чем дома. Не давят домашние стены?

– Просто нужно забивать, сегодня было достаточно моментов. Наверное, это сковывает. Нападающие недовольны собой, переживают определенные эмоции.

– Как было принято решение об аренде Перевалова в «Куньлунь»?

– искал «лимитчика». Мы решили, что лучше рискнуть, чтобы он получил игровую практику.

Игра в МХЛ не является для него раздражителем, но он еще не готов попадать во взрослую команду на постоянной основе. Надеемся, получим игрока, который уже адаптирован к , – сказал главный тренер «Локомотива».