Скабелка о 2:5 с «Северсталью»: «Моя работа – подготовить «Барыс» к матчу, не совсем это получилось. Провели три периода без должной энергии»

прокомментировал поражение от со счетом 2:5.

– «Северсталь» здорово сыграла. Все три периода держали один темп. Победа в общем-то заслуженная.

Что касается нашей команды, это, скорее всего, моя работа – подготовить команду к первому выездному матчу. Не совсем это получилось.

Два периода, да и третий – мы провели без должной энергии. Надо было немного больше отдать, чтобы победить. Мы сегодня были не похожи на себя по сравнению с домашними матчами.

Когда мы блокировали много бросков, проявляли самоотверженность. Использовали шансы, которые предоставлялись. Надеюсь, это будет хорошим уроком.

– Уже четыре матча подряд команда забивает по две шайбы. Иногда этого хватало для победы, иногда – нет. Все же дело в обороне или нужно обратить внимание и на результативность?

– Все вместе. Здесь нет отдельно обороны, отдельно атаки. Если играешь цепко, самоотверженно в обороне, появляются шансы на контратаку, на то, чтобы забить.

Мы забивали по два? Мы имели гораздо больше моментов. Когда-то хватало, когда-то нет. Тут должен быть баланс, и команда должна это понимать, – сказал главный тренер «Барыса».

«Барыс» нанес всего 12 бросков в матче с «Северсталью». Команда Скабелки проиграла 2:5