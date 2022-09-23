Лишка о 3 поражениях «Северстали» кряду: «У нас опытная команда. Игры проходят быстро, есть новый шанс доказывать»

высказался после поражения «Северстали» от московского (1:3).

«Игра была ровной, создавали моменты, но получилось забить всего одну шайбу.

В начале чемпионата у нас вроде получалось играть в большинстве хорошо, но в последних играх не получается столько забивать. Нужно стараться выигрывать вокруг ворот, идти на добивание.

Три поражения подряд? У нас опытная команда, чтобы поднять настроение и подготовиться к следующей игре. Мы понимаем, что игры проходят быстро и, просыпаясь утром, знаем, что есть новый шанс доказывать и показывать», – сказал нападающий .