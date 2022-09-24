Сет Джонс о контракте с «Чикаго» на 8 лет и перестройке: «Было немного неприятно видеть все эти обмены. Но я ни о чем не жалею»

заявил, что не жалеет о 8-летнем контракте с .

27-летний защитник подписал соглашение на 76 миллионов долларов (кэпхит – 9,5 млн) прошлым летом. Следующий сезон станет первым годом его действия.

«Блэкхокс» собираются приступить к перестройке. Клуб уже обменял форвардов Алекса Дебринкета, Кирби Дака и Брэндона Хэйгла.

«Было немного неприятно видеть все эти обмены. Это не совсем то, чего я ожидал, как и другие. Но что есть, то есть. Это сделает многих из нас лучше. Мы будем терпеливы и поможем друг другу пройти через это. Я ни о чем не жалею.

Терпение будет очень важным моментом в новом сезоне. В то же время, мы будем выходить на каждую игру с настроем на победу.

Мы должны быть дисциплинированной командой с четкой структурой. Мы должны добиться того, чтобы другим командам было трудно нас обыграть», – сказал Джонс.